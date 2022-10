Il Post

i morti e quindici feriti. Autori del blitz, due cittadini della comunità degli stati ex sovietici che sono stati poi uccisi. A riportare la notizia, con tanto di indicazioni sulla sorte degli ...Il Times: 'Putin vuole un test nucleare al confine con l'Ucraina' - guarda ADDESTRAMENTO IN FRANCIA - La Francia è pronta ad addestrare 2 miladi Kiev. Lo annuncia il ministro della Difesa, ... Undici soldati russi sono stati uccisi in una sparatoria in un campo di addestramento in Russia Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Colpi a raffica nella zona di training ed almeno 13 morti in una sparatoria in Russia presso un sito di addestramento militare di Mosca ...