Travolto da una scarica di sassi mentre fa arrampicata | muore sospeso nel vuoto a 37 anni

Ha rischiato grosso un uomo di 48 annida un mezzo pesante ritrovandosi a terra, ferito. L'... giunto sul posto inmanciata di minuti. I sanitari hanno stabilizzato il 48enne prima di ...Niente è come sembra, oggi più che mai. La realtà spesso è soltantoapparente immagine che mira a ben altro. Non basta il momento drammatico vissuto dai cittadini ...che ha letteralmenteil ...La tragedia si è consumata sabato all'interno del parco regionale Gola della Rossa di Frassassi. Maurizio, esperto di arrampicata che stava per diventare istruttore di alpinismo presso la scuola Maini ..."Como travolto senza lottare: 'Chiediamo scusa ai tifosi'", titola La Provincia in edicola oggi. Una sconfitta.