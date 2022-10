Spezia-Cremonese | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di domenica 16 ottobre 2022) Dopo aver assistito agli anticipi del Sabato sera, si passa ad un altro scontro diretto. L’Empoli ha vinto contro il Monza e adesso tocca aconfrontarsi. I liguri stanno ancora trovando il giusto equilibrio, i lombardi fanno fatica a fare risultato nonostante un buon gioco. Due club che hanno bisogno di risposte e fiducia, prima che sia troppo tardi. Ecco ledi, gara valevole per la 10 giornata di Serie A. Lo, 15esimo in classifica con 8 punti, ha bisogno di cambiare rotta, dato che giunge da due sconfitte. Nelle ultime cinque uscite il club spezzino ha racimolato 4 punti, frutto di una vittoria e un pareggio. Appena due i successi in questo campionato, con appena 7 gol fatti e ben 17 subiti. Per i liguri ...