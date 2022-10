Oroscopo giornaliero | 16 ottobre 2022

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 16 ottobre 2022) La luna a Cancro si scontra con Mercurio in Bilancia alle 3:19 del mattino, ispirando un’atmosfera frenetica e loquace. Se una conversazione o una decisione sembra ingiusta, si possono intraprendere azioni per adeguare le cose in questo momento. Un’idea che si sta preparando può ora essere messa in atto. Ariete: 20 marzo– 19