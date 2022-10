Ore 18 50 Qualcuno più su di lui | chi ha suggerito a Letta lo sfregio alla Meloni

(Di domenica 16 ottobre 2022) Il simbolo delle Brigate rosse dedicato a La Russa, palese minaccia di morte verniciata proprio dove c'è la storica sezione della Garbatella nella quale è fiorita politicamente Giorgia. (Proprio perché lì, e che bersaglio indichi non dovrebbe essere difficile arrivarci, per chi dirigeva la prestigiosa Sciences Po di Parigi). E uno. Lo striscione al Colosseo con il nome del presidente del Senato scritto a testa in giù. E due. Lo stesso messaggio da forca ripetuto a Napoli. E tre. La loro concatenazione temporale e monotematica dice: arriva la lotta armata. Ma questi fatti, e il loro significato sono niente, sono mille volte meno pericolosi rispetto all'indecente giustificazione data a questi gesti dal capo dell'opposizione di sinistra. Enricose li è (anzi se li era) politicamente intestati, scrivendo su Twitter: «L'inizio di questa ...

