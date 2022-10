Napoli-Bologna | spazio in campo a Ndombele e Juan Jesus

Ilriceve alle 18 il Maradona ilcon l'obiettivo di allungare il suo momento d'oro. Spalletti dovrà fare a meno degli infortunati Anguissa e Rrahmani, il primo sarà rimpiazzato da Ndombele ...Probabili formazioni/ Diretta tv: ci sono molti dubbi davanti Numeri molto migliori per la Juventus Primavera, che è la capolista con 17 punti, frutto di cinque vittorie e due pareggi ...In occasione della sfida tra Napoli e Bologna Juan Jesus e Tanguy Ndombele potrebbero scendere in campo dal primo minuto ...Dopo gli anticipi del sabato continua oggi la decima giornata del campionato di Serie A 2022-23. In campo la capolista Napoli in casa con il Bologna, l’Inter che ospita la Salernitana, il Milan a Vero ...