Napoli-Bologna- 3-2 | gli Azzurri realizzano il tris

(Di domenica 16 ottobre 2022) Oggi 16 Ottobre 2022 nello Stadio Diego Armando Maradona alle ore 18:00 si è disputata la partita valida per la 9 giornata di Serie A. Decima vittoria consecutiva per i Partenopei che si impongono per 3-2 sulla formazione allenata da Thiago Motta. Ospiti che aprono la gara con Zirkzee, pareggio di Juan Jesus prima dell’intervallo, la squadra di Spalletti apre invece il secondo tempo trovando il vantaggio con Lozano, pareggia Barrow dalla distanza grazie anche a un non sicuro Meret e infine Osimhen che insacca la stupenda verticalizzazione di Kvaratskhelia. Atalanta-Sassuolo: formazioni e dove vederla-: formazioni ufficiali(4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, JuanJesus, Mario Rui, Ndombele, Lobotka, Zielinski, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.(4-2-3-1): ...

Ilsupera 3 - 2 un coriaceoal termine di una partita combattuta ed emozionante allo stadio Maradona. Gli azzurri restano in testa alla classifica della Serie A dopo 10 giornate a +2 sull'...Sembra tutto tranquillo, poi arriva la sassata di Barrow da fuori area e lui la valuta male, accartocciandosi nel tuffo. Anche un'uscita sbagliata alla fine, giornata da dimenticare. Non perderti le ..."Il Napoli vince quindi con i 16 titolari, dispiace per il Cholito Simeone che è stato utilissimo e che con Osimhen non sta trovando spazio".Il Napoli conquista il successo consecutivo numero 10 tra campionato e Champions. Osimhen entra nella ripresa e segna il gol del sorpasso che manda in orbita il Maradona. Per il Bologna non c'è nulla ...