LIVE Moto3 | GP Australia 2022 in DIRETTA | comincia la gara!

(Di domenica 16 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-21 giri: Si riprende la prima posizione Ayumu Sasaki! Sorpassi continui, di qualità. -22 giri: Che rischio per Deniz Öncü con Izan Guevara! Ha rischiato di provocare una caduta al leader della classifica! -23 giri: Ottimo inizio di gara per Diogo Moreira, che sorpassa Garcia! Guevara sesto, Foggia 14°. -23 giri: Sergio Garcia parte forte e si porta in testa! Brutta partenza per Ayumu Sasaki. PARTITI! 2.04to il warm-up lap. 2.04 Ci siamo, sta perre il giro di ricognizione per i piloti, pronti in griglia. 2.01 La gara è stata giudicata da asciutto, ma la sensazione è che tutti i piloti adottino le gomme slick. 1.58 Ecco la griglia di partenza: 1 1’35.854 71 Ayumu SASAKI Husqvarna 2 1’36.041 11 Sergio GARCIA GASGAS 3 1’36.579 48 Ivan ORTOLÁ KTM 1 4 1’36.671 99 Carlos ...