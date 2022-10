LIVE Moto2 | GP Australia 2022 in DIRETTA | Lopez prova la fuga | Ogura deve rimontare

Leggi su oasport

(Di domenica 16 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-19 Brutta caduta in precedenza per Jorge Navarro (centrato in pieno da Corsi), portato via in barella dai commissari. Il pilota è comunque cosciente. -20 Perde posizioni Aldeguer, in difficoltà in questa fase della gara. Adessoè leader con 2?6 di margine su Arbolino, Fernandez e Acosta. -20 Sprofonda ai margini della zona punti Ai, 15° alle spalle del compagno di squadra Chantra. -21 Arbolino sta trovando un buon ritmo e allunga su Aldeguer e sugli altri componenti del gruppetto inseguitore in lotta per il podio. -21 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 21 A.7:09.903 2 14 T. ARBOLINO +1.883 3 54 F. ALDEGUER +2.322 4 37 A. FERNANDEZ +2.409 5 6 C. BEAUBIER +2.763 6 51 P. ...