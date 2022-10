Inter-Salernitana | le pagelle e il tabellino

(Di domenica 16 ottobre 2022) Si sta per chiudere il lunch match della decima giornata di Serie A: leed ildi, in scena allo stadio San Siro. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Tra qualche minuto calerà il sipario a San Siro, dove è in corso la sfida trache Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Fastidio muscolare per Dimarco durante la partita con la, Inzaghi costretto al cambio: dentro Gosens l'perde Federico Dimarco durante la partita con la. Dopo il gol del raddoppio l'esterno si è fermato toccandosi la coscia destra. Problemi muscolari per il laterale da valutare, al suo ...Commenta per primo Federico Dimarco ha dovuto lasciare il campo al 61' della sfida contro laper un problema muscolare. Al suo posto è entrato Gosens .Serie A, per l'anticipo dell'ora di pranzo allo stadio Meazza si gioca: Inter-Salernitana 2-0 LA DIRETTA Primo tempo gestito bene dell'Inter che mantiene il possesso e rischia il minimo indispensabile ...Milano, 16 ott. – (Adnkronos) – L’Inter è in vantaggio per 1-0 sulla Salernitana al termine del primo tempo del ‘lunch match’ della decima giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio ‘Mea ...