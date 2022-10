Il grande freddo tra Giorgia e il Cav | scendono in campo i mediatori

(Di domenica 16 ottobre 2022) Tre giorni distanti mille chilometri, con gli sherpa al lavoro per ricucire una ferita profonda, ma comunque rimarginabile. È ancora altissima la tensione traMeloni e Silvio Berlusconi, che non tornerà a Roma prima di martedì, quando, alla vigilia dell'elezione dei vicepresidenti delle Camere e delle consultazioni del Quirinale, potrebbe esserci l'incontro decisivo per riunire il centrodestra e chiudere la composizione del governo. Nessun contatto ieri tra il leader di Fratelli d'Italia e il presidente di Forza Italia. Dopo la prova di forza diMeloni in Senato con l'elezione di Ignazio La russa alla presidenza e gli «appunti» contro il presidente di FdI- a favore di flash - il Cav è tornato nella sua Villa San Martino ad Arcore, dove resterà fino ai primi giorni della settimana prossima per poi ritornare nella capitale, pronto ...

A Villa Grande si paventa l'ipotesi di salire al Quirinale divisi dagli alleati, e di non indicare Giorgia per il ruolo di premier. La trattativa sarà lunga e ...