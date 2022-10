Gf Vip 7 | “Nikita è fidanzata” | arriva la segnalazione fuori dalla Casa

(Di domenica 16 ottobre 2022) La concorrente del GF vip 7Pelinzon, a quanto pare, è stata smascherata nelle scorse ore, a seguito di unache èta da una persona che la conosce bene, e che si trovapiù spiata d’Italia. Adesso è stato scoperto chi è l’uomo misterioso che la modella ha frequentato fino al momento in cui ha attraversato la fatidica porta rossa.-Pelinzon-Altranotizia.it-(Fonte: Google)La protagonista del Gf Vip 7 aveva detto inizialmente di essere single ma l’ex naufrago Matteo Diamante, con il qualein passato ha avuto una relazione, informato sui fatti e forse in contatto con il presunto attuale partner della vippona, aveva fatto sapere che un’altra verità ben presto sarebbe venuta a galla. ...

La vita dinon è stata assolutamente facile. Gli amic* di Twitter, parlando proprio di questo, hanno fatto sapere che quando aveva 16 anni ha lasciato la religione della sua famiglia ...I nomi che dovrebbero entrare nella Casa Secondo le ultime voci, al 'Grande Fratello' sarebbe ... ed ex concorrente di 'Pechino Express 9 - La rotta dei sultani' in coppia conPelizon. Tra ...Helena Prestes e Antonino Spinalbese sono stati una coppia per qualche mese, ed è anche parecchio bizzarro che nella casa del Grande Fratello VIP 7, l’ex di Belen si sia ritrovato accanto Nikita, che ...Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese e il desiderio di sposarsi: ecco cosa è emerso nelle ultime ore dalle parole del concorrente ...