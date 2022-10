Caos in Inghilterra | la porta è troppo grande | tutto risolto in modo clamoroso

Sport Fanpage

HULL (Regno Unito) - Doppio clamoroso "misunderstanding" per il calcio inglese in un week - end da ricordare. Prima la sospensione, per oltre 30 minuti, del match tra Leeds e Arsenal , per i ...Il Guardian parla di venerdì come di 'una giornata di', il Telegraph ha descritto Truss come '... costringendo la Banca d'ad avviare un piano straordinario di interventi per proteggere ... Caos in Inghilterra, le due porte sono troppo alte: operai in campo, la gara inizia in ritardo Incredibile in Championship: Hull City-Birmingham slitta per le misure sbagliate dei pali. smonatati e rimontati tagliando circa 5 centimetri. In Premier League, Leeds-Arsenal sospesa per problemi con ...Prima del fischio d'inizio di un match andato in scena nella giornata odierna, si è verificato un avvenimento davvero molto particolare ...