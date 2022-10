Ballando con le Stelle | Anastasia si propone a Lorenzo Biagiarelli | “Prendiamo un caffè fuori da qui?” E Selvaggia Lucarelli si “vendica” con Garko

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ieri sera, sabato 15 ottobre, è andata in onda in diretta la seconda puntata del dancing show “con le”. Milly Carlucci tra un’esibizione e l’altra assiste insieme al pubblico alle votazioni di una giuria agguerrita nei confronti dei concorrenti. Ricorderete infatti l’inconveniente della prima puntata avvenuto tra Iva Zanicchi e. Ed è proprio quest’ultima giurata ad essere stata protagonista nell’ultima puntata di unprogramma con il fidanzato in gara,. Il cuoco della tv è in gara con la maestra aKuzmi. I due, dopo aver portato in pista un boogie su “Le tagliatelle di Nonna Pina”, si sono presentati davanti alla giuria per l’esito finale. Più che positivo, per un valore di 32 ...