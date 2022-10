Alessia Piperno | rivolta nel carcere iraniano dove è rinchiusa

Vasto incendio nella prigione di Evin a Teheran, la stessa dove è detenuta la trentenne italiana. Ci sarebbe stata una rivolta dei detenuti che ha interessato la sezione 7 del carcere. Almeno otto persone, secondo quanto riportano i media, sono rimaste ferite nei disordini. Le ...Dieci dei feriti sono stati ricoverati in ospedale, mentre gli altri 51 nell'ambulatorio del carcere, in un'altra sezione in cui sarebbe detenuta l'italiana, arrestata il 28 ...Alessia Piperno, la ragazza italiana detenuta nel carcere iraniano di Evin, sta bene. Lo rende noto la Farnesina, in contatto con l'ambasciata italiana a Teheran. (ANSA). (ANSA) ...Spunta un primo bilancio della rivolta e dell'incendio scoppiato ieri nel carcere di Evin, a Teheran (Iran), lo stesso carcere in cui è detenuta la blogger italiana Alessia ...