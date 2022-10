Alessandro Egger | Ballando 15 ottobre 2022 video e gallery

(Di domenica 16 ottobre 2022) Nella seconda puntata dicon le Stelledi stasera, 15, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dal modello e attoree dalla ballerina Tove Villfor. La coppia ha ballato un Tango sulle note del celebre brano Zitti e Buoni dei Maneskin.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Ci era piaciuto di più la settimana scorsa, perché a tratti è risultato un po’ troppo rigido. Comunque non male. Il voto totale della coppia è stato di 43 punti. A voi il...

