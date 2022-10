Vlahovic | «Era fondamentale vincere | nelle difficoltà si cresce e si impara»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 15 ottobre 2022) Dopo la vittoria della Juventus sul Torino, nel derby, ai microfoni di Dazn l’attaccante bianconero Dusan, autore del gol che ha deciso la partita e regalato la vittoria alla squadra di Allegri. «Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile perché era il derby. Loro sono una squadra tostissima, giocavamo nel loro stadio, con i loro tifosi che danno una spinta, per noi era importanteper tornare sul cammino. Dobbiamo continuare così, rimanere costanti e uniti. Il campionato? Andiamo partita per partita, tutti sappiamo gli obiettivi della Juve, che non molla e non mollerà mai, ma andiamo di partita in partita. Il gruppo è unito, seguiamo l’allenatore, a tutti capita un periodo no, ma come ho detto oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare,, abbiamo ottenuto il nostro obiettivo. Dobbiamo continuare così. ...