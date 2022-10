Ucraina | ucciso direttore d’orchestra di Kherson | aveva negato concerto ai russi

(Di sabato 15 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ildell’orchestra del teatro di, Yuriy Kerpatenko, è statodagli occupantiper essersi rifiutato di collaborare con loro. Lo denuncia il ministero della Cultura e dell’Informazione ucraino spiegando che Kerpantenko è statonella sua abitazione dopo non aver voluto partecipare alche ivolevano organizzare nella città occupata in occasione della giornata internazionale della musica, il primo ottobre scorso. Secondo quanto riferisce il sito euromaidanpress, ivolevano che l’orchestra da camera Hileya, che Kerpatenko conduceva, partecipasse alche doveva dimostrare “il ritorno alla vita pacifica” nella città occupata, che Vladimir Putin si era appena ...

