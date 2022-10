“Succederà in diretta” Pamela Prati | scoop fuori dal GF Vip | lei non sa ancora nulla e il pubblico già trema

(Di sabato 15 ottobre 2022) Torna Verissimo con il doppio appuntamento di sabato 15 e domenica 16 ottobre. Nello studio di Silvia Toffanin tanti ospiti che racconteranno le loro storie. Si parte con Salvatore Esposito, che si divide sempre di più tra la carriera d’attore e quella di scrittore. Sabrina Salerno e il suo splendido Luca Maria, protagonisti di un’intervista mamma e figlio. Inoltre, ritratto inedito per Teo Mammucari, alla guida de “Le iene” e giurato storico di “Tu sì que vales”. Manuela Arcuri sarà ospite con il marito Giovanni per rivedere, per la prima volta, le emozionanti immagini del loro matrimonio. Infine, il racconto di vita, tra gioie e momenti difficili, di Rettore. Puntata scoppiettante quella di domenica 16 ottobre. Nel salotto di Silvia Toffanin arriva Eliana Michelazzo, l’ex agente di, protagonista insieme alla showgirl del caso Mark ...

Isa e Chia

... vedremo cosaoggi in un'altra sfida delicata per la salvezza, Empoli Monza è dietro l'... di Claudio Franceschini) RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/gol live score: un punto per Bologna e ...Risultati Serie B, classifica/gol: Genoa ok, Reggina e Brescia in testa! Il più "datato" è ... Sarà davvero interessante scoprire quello checon i risultati di Serie B in questo ... Amaurys Perez bestemmia in diretta Alfonso rivela cosa succederà