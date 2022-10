Rublev | «La differenza tra me e i migliori tennisti è che loro controllano le emozioni meglio di me»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 15 ottobre 2022) Su Marca un’intervista a Andrey. Ieri, a Gijón è diventato a 24 anni il secondo tennista, dopo Stefanos Tsitsipas, che in questa stagione ha raggiunto le nove semifinali. Parla delle sfide che affronta ogni giorno. Lavorare, stare in salute, migliorare ed essere un po’ più intelligente sul campo, cosa che mi costa molto. Mi è chiaro che quando migliorerò aspetti come quello mentale giocherò un tennis migliore. Perché è così difficile per te controllarti in pista? Tutti vedono che per me è difficile. Che io giochi bene a tennis è un dato di fatto. L’ho fatto all’ultimo US Open, la scorsa settimana ad Astana, qui a Gijón. Ma quando leiniziano a venire fuori, come nel mio primo match con Ivashka, i problemi emergono. Questa è la grandetra me e igiocatori....