Pesca di frodo la capitaneria di porto pescarese intercetta e sequestra svariati esemplari di tonno

(Di sabato 15 ottobre 2022)ra - Nella giornata del 13 ottobre u.s., gli uomini della Guardia Costiera dira del Nucleo di Polizia Marittima, sotto la direzione del Comandante NOTARO, a seguito di un’intensa attività di monitoraggio, hanno portato a termine un’importante operazione di polizia marittima con il sequestro di un ingente quantitativo di prodotto ittico, nello specifico 9dirosso (Thunnus thynnus), per un peso complessivo di circa 360 kg. A seguito di appostamenti lungo ilCanale dira i militari, operanti in abiti borghesi, hanno rinvenuto il prodotto al momento dello sbarco che era detenuto illecitamente una parte a bordo di un natante da died una parte occultato sotto teli neri plastificati in una zona adiacente al posto di ormeggio; ...

IlPescara

... attraverso i propri militari, aventi altresì la qualifica di Ispettori Comunitari, con precipuo fine di contrastare ladiche penalizza il ceto peschereccio professionale e non ...... attraverso i propri militari, aventi altresì la qualifica di ispettori comunitari, con precipuo fine di contrastare ladiche penalizza il ceto peschereccio professionale e non ... Sorpresi dei pescatori di frodo, la guardia costiera sequestra 9 tonni rossi per un totale di 360 chili con precipuo fine di contrastare la pesca di frodo che penalizza il ceto peschereccio professionale e non garantisce al consumatore la corretta salubrità e tracciabilità del prodotto ittico”.Dal 2017 al 2021 gli illeciti accertati contro la spesa pubblica valgono in media 7 miliardi l’anno. Oltre 19 miliardi per responsabilità amministrativa, contestata a 27.296 dipendenti Pa ...