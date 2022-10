L' odio non si ferma | ancora minacce rosse contro La Russa

Il nostro impegno sarà per unire la Nazione,per dividerla come sta tentando di fare qualcuno. Spero che il senso di responsabilità della politica prevalga sull'ideologico, perché l'Italia e ...Il nostro impegno sarà per unire la Nazione,per dividerla come sta tentando di fare qualcuno. Spero che il senso di responsabilità della politica prevalga sull'ideologico, perché l'Italia e ...Un gruppo antagonista dell'estrema sinistra ha esposto al Colosseo uno striscione contro il presidente La Russa, scrivendo il suo nome a testa in giù ...Trovati a Roma una stella a 5 punte, nel quartiere della Garbatella, e uno striscione esposto nei pressi del Colosseo: entrambi contenevano scritte contro il neo presidente del Senato. Solidarietà vie ...