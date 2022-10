(Di sabato 15 ottobre 2022) Il Real Madrid ha come principale obiettivo quello di creare una rosa di campioni per la prossima stagione Non che Carlonon abbia già una formazione di stelle, ma… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Calciomercatonews.com

L'impegno più delicato e atteso della decima giornata riguarda ladi Allegri, in caduta libera ... Sembra avere ritrovato la rotta invece l' Inter di Inzaghi che, in attesa di Lukaku,...KosticVlahovic e promette di contraccambiare " Sono molto felice per il mio gol, ma soprattutto per la vittoria perchè era molto importante per noi. Dobbiamo continuare così, ringrazio ... La Juve ringrazia Ancelotti, sulla fascia è l’intreccio super Non che Carlo Ancelotti non abbia già una formazione di stelle, ma ovviamente si può fare di più. Soprattutto in difesa dove alcuni giocatori andranno a scadenza nel prossimo biennio e, soprattutto, ...L'annuncio del tecnico dischiude degli scenari di mercato che riguardano da vicino la Juventus: possibile la clamorosa sostituzione ...