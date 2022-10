Haas regala i 3 punti all' Empoli | 1-0 con il Monza

11' - EMPOLI IN VANTAGGIO: 1 - 0!sblocca il risultato battendo in tap in Di Gregorio, che pochi istanti prima aveva compiuto un altro miracolo sul colpo di testa di Satriano. Al 15' intervento ...spettacolo e otto punti fondamentali alla Aston Martin. Fernando Alonso 6,5 In un solo ... Dovrà tenersi caro caro questo ricordo, perché ormai è fuori dallae verosimilmente dalla F1. Non ...Dopo tre vittorie consecutive, prima sconfitta per Palladino sulla panchina brianzola EMPOLI (ITALPRESS) - Un gol di Haas all'11' del primo tempo basta all'Empoli per vincere l'importante scontro ...Inizia dal 'Carlo Castellani' la 10^ giornata di Serie A con protagoniste l'Empoli, padrone di casa, e il Monza rinato con l'approdo in panchina di Raffaele Palladino. In ...