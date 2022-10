Cocco | un sostituto del plasma sanguigno | ecco gli effetti del frutto sulle nostre cellule

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 ottobre 2022) Profumato, buono, nutriente: ilè un ottimo alleato per la nostra salute. Nonostante sia povero di proteine ha proprietà energetiche e tonificanti. Inoltre, contribuisce a migliorare i livelli di colesterolo e facilitare la perdita di peso. Alcuni esperti consigliano la noce dianche per eliminare le tossine nell'apparato digerente, e per aiutare ad eliminare l'aria in eccesso nello stomaco. Ilinoltre è ricco di potassio e per questo è utile per reintegrare i sali minerali che si perdono durante la sudorazione; contiene pochi grassi e tra i suoi benefici c'è quello di rinforzare il sistema immunitario e aiutare la digestione. Addirittura ha proprietà rigenerative a livello cellulare e può essere considerato undelperché l'acqua di noce di ...