Benevento-Ternana 2-3 | il tabellino

2 - 3 Cagliari - Brescia 2 - 1 Cittadella - Spal 0 - 0 Cosenza - Genoa 1 - 2 Modena - Como 5 - 1 Palermo - Pisa 3 - 3 Parma - Reggina 2 - ...Quinta vittoria di fila per la squadra di Lucarelli, ora in testa: battuto in rimonta 3 - 2 il. Reggina sconfitta 0 - 2 a Parma e Brescia ko 1 - 2 a Cagliari. Il Genoa (in dieci per espulsione di Bani) vince 2 - 1 a Cosenza. Manita del Modena al Como: 5 - 1. Palermo raggiunto dal Pisa:...Clamorosa sconfitta del Benevento di Fabio Cannavaro, battuto in casa 3-2 dalla Ternana dopo avere chiuso il primo tempo sopra di due reti. Allo stadio Vigorito è stato un autogol ...Impresa della Ternana, sotto di due gol a Benevento rimonta e vince 3-2: primo posto in classifica per le Fere. Il Cagliari passa 2-1 con il Brescia, mentre il Modena rifila 5 reti al Como. Spettacola ...