Atalanta-Sassuolo 2-1 | Gasperini | “La squadra sta crescendo e risultati danno entusiasmo”

Leggi su sportface

(Di sabato 15 ottobre 2022) Gian Piero, allenatore dell’, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 sul: “Abbiamo una posizione in classifica che inizia ad essere significativa dopo dieci partite. Ho la sensazione che lastiaanche sul piano del gioco. E questa posizione dàa tutti i ragazzi. Siamo soddisfatti del nostro percorso, anche perché supportato daie dai punti”. Sulle differenze rispetto alla scorsa stagione: “Noi l’anno scorso nel girone di ritorno abbiamo perso alcune partite in casa dove attaccavamo molto ma non riuscivamo ad essere prolifici come in passato. Abbiamo iniziato cercando di sfruttare al meglio quello che potevamo fare. Ora che siamo in crescita, in questo momento, alterniamo un ...