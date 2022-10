Atalanta-Sassuolo 2-1 | Dionisi | “Partita giocata alla pari | meritavamo di più”

(Di sabato 15 ottobre 2022) Alessio, allenatore del, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-1 contro l’: “Sinceramente devo dire che è stata una, contro una squadra in salute e aiutata da un grande pubblico. Noi venivamo dbuona prestazione contro l’Inter e ci siamo confermati. Eravamo passati anche in vantaggio, poi a cavallo tra i due tempi abbiamo subito i due gol. Sono convinto che il risultato giusto sarebbe stato un altro”. Sui gol subiti: “Il primo gol mi fa arrabbiare più del secondo. Hanno battuto una rimessa veloce e ci siamo fatti sorprendere. Nel secondo abbiamo sbagliato in uscita. Potevamo non forzarla, ma sono stati bravi anche loro a finalizzare alle prime occasioni utili”. Su ...

L'batte in rimonta ile si prende la vetta della classifica. La squadra di Gasperini torna al primo posto (in attesa del Napoli) battendo a Bergamo 2 - 1 gli emiliani: la Dea era ...Reduce dalla rimonta subita in casa dell'Udinese, l'si prende la 'rivincita' ai danni del, ribaltandolo 2 - 1 a cavallo dei due tempi. Decisivi i gol di Pasalic e Lookman dopo il vantaggio ospite targato Kyriakopoulos. Con questo ...Atalanta-Sassuolo, il primo tempo. Gasperini lancia la coppia Lookman-Muriel con Pasalic alle sue spalle. I padroni di casa arrivano benissimo negli ultimi venti metri ma non riescono ad essere partic ...Dopo le vittorie di Empoli e Juventus, è arrivato il successo anche per l’Atalanta, la quale ha battuto il Sassuolo con il punteggio di 2-1. Ademola Lookman, migliore in campo, è intervenuto ai ...