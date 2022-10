Zuppa elettrica con Vincenzo Ranieri

(Di venerdì 14 ottobre 2022) , amministratore delegato di E-distribuzione. Parleremo di rinnovabili, servono davvero per risolvere questa dannato crisi in cui ci troviamo? La rete riesce ad accogliere tutta la nuova potenza? Ci sono rallentamenti nelle attivazioni e perchè. L'articolo proviene da Nicola Porro.

Nicola Porro

... funghi porcini grigliati, prugna, tartufo nero e patata in tecia, fra i dessert brilla una... agli impianti in loco per la produzione di energiain modo da garantire un impatto minimo ...Sono proprio loro: in centro con la Bentleyche ci fanno tié . Nicola Porro, dalladi Porro Milano Post Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con ... Vogliono il “tetto” al gas che non c’è