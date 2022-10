West Nile | in Campania primo caso di positività su un cavallo morto

Rovigo.News

Soltanto lo scorso luglio, in Veneto, sono stati 4 i decessi in soli 5 giorni causati dal. Il periodo di incubazione del virus, dal momento della puntura della zanzara infetta, varia dai 2 ...E' stato rilevato in Campania il primo caso positivo alla Febbre del Nilo, malattia provocata dal virus, trasmesso mediante la puntura di un insetto vettore, la comune zanzara. A Castel Volturno - riferisce l'Ansa - è stato rinvenuto su un cavallo deceduto con sintomatologia neurologica: gli ... West Nile: emergenza praticamente conclusa Trovato a Castel Volturno (Caserta) il primo caso positivo alla Febbre del Nilo, malattia provocata dal virus West Nile, trasmesso mediante la puntura di un insetto vettore, la comune zanzara. La mala ...Dopo i vari casi che hanno colpito il nord Italia nel periodo estivo, in particolare il Veneto con ben 4 decessi in 5 giorni a Luglio, la West Nile Fever è arrivata anche in Campania. Ad oggi in Itali ...