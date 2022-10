Uomo resta schiacciato dal ramo di un albero che stava tagliando

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale “San Pio” di Benevento undi Cusano Mutri rimasto gravemente ferito nei giorni scorsi. L’sulla sessantina, si trovava con sua moglie in un suo terreno nelle campagne di Cusano per la raccolta delle castagne, quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stato colpito prima alla testa e poi sarebbe rimasto letteralmenteda un grossodi unche, probabilmente,. Sul posto sono presto intervenuti i sanitari del 118 che hanno pto le prime cure all’e poi lo hanno trasportato presso il nosocomio sannita dove è stato ricoverato. Le sue condizioni di ...

