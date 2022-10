Un finale da brividi | rimonta incredibile Real | poi Lull sbaglia

La Gazzetta di Mantova

Come previsto è stato un Clasico combattuto. Il Barcellona vince in casa nonostante errori a ripetizione che favoriscono la rimonta del Real Madrid. ...... fare a meno dell'argentino Dio solo sa per quanto e ritrovarlo addirittura senza aver giocato il Mondiale mette i. Nel Betis mancherà il loro Dybala, Fekir, ma la quota parziale/non ... Esce il film “1911. Era biancorossa”: la storia da brividi di 60 anni di Acm Africa Eco Race. Rieccoci nella Storia! Mesi di “trattative tecniche”, di preparazione. L’Equipaggio, Mr. Franco e me, e la Toyota giallo-Acerbis, il cuore. Dal 15 a Monte Carlo, poi in battello. Oltr ...Successo in volata per l’Olimpia: decisiva una stoppata di Melli. Partono col piede giusto anche Venezia e Verona ...