Ultime Notizie – Fontana presidente Camera | De Luca | “Non c’è limite al peggio”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) “Allaun evento di straordinario valore politico l’elezione di. E’ colui che ha organizzato la marcia per la famiglia a Verona, che è una regressione sui diritti civili delle donne, dei cittadini italiani. Non c’èal”. Lo ha detto ildella Regione Campania Vincenzo Denel corso di una diretta Facebook. “Un parlamentare della Lega che si è immortalato con alcune dichiarazioni passate alla storia politica del nostro Paese. Lui è colui che ha detto che la spiritualità espressa da Putin può essere una luce per l’Occidente, malato di relativismo etico”. “Ho la sensazione che questo sia nulla – conclude De– rispetto a quello che avremo quando sarà comunicata la formazione del nuovo governo. Se è questa l’anticipazione ...

Cronaca, le ultime notizie di oggi 14 ottobre. Nell'Aretino 48enne uccide la madre. LIVE Continuano a crescere i contagi in provincia di Rieti . All'esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore , infatti, sono stati ...