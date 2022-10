SNAI – Serie A Juve | il derby per scacciare la crisi; «2» a 2 | 45 Napoli | Milan e Inter in discesa | Lazio-Udinese da Champions

(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) - La squadra di Allegri, battuta indal Maccabi Haifa, si aggrappa all'orgoglio per battere il Torino: vittoria granata a 3,05. Impegno sulla carta abbordabile per Spalletti col Bologna e Inzaghi con la Salernitana, Pioli “battezza” Bocchetti a Veronao, 14 ottobre 2022 – La sconfitta inLeague sul campo del Maccabi Haifa ha aggravato ladellantus, che si affida alper provare a regalarsi un sorriso. La squadra di Massimiliano Allegri, nel secondo anticipo della decima giornata diA – quello in programma sabato alle 18, ad aprire il weekend sarà invece Empoli-Monza alle 15 – è ospite di un Torino che non vince la stracittadina dal 2015 e che nelle ultime quattro partite ha totalizzato un solo punto, ...

... all'IppodromoSan Siro, con uno show da record con 34 mila biglietti venduti. IL NUOVO DISCO ... Louis ha lavorato all'album con un obiettivo molto preciso: produrre unadi canzoni capaci di ...InA, lo abbiamo detto, il passo rimane decisamente positivo: la Roma infatti ha vinto 6 ... ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesseper la sfida di Europa League. La vittoria del ... Quote scommesse Monza - Spezia di Serie A per tutti gli esiti ROMA - La sconfitta in Champions League sul campo del Maccabi Haifa ha aggravato la crisi della Juventus, che si affida al derby per provare a regalarsi ...La Juve, battuta in Champions dal Maccabi Haifa, si aggrappa all’orgoglio per battere il Torino: vittoria granata a 3,05 sulla lavagna scommesse di Snai.