(Di venerdì 14 ottobre 2022) Domenica 16 ottobre andrà in scena la sesta edizione delladeidi, manifestazione diorganizzata da ASD Promorun in un percorso suggestivo in città fino al “Muro”, l’importante salita che conclude la gara inserita nel calendario nazionale FIDAL. Sui 10 km ci si prepara a vivere la rivincita dello scorso anno: presenti infatti Peter Mwaniki Njeru e Panuel Mkungo, rispettivamente primo e secondo lo scorso anno, staccati di un solo secondo dopo una splendida volata. Il roster è d’eccellenza, visto che ci sarà anche il due volte finalista olimpico Birhanu Balew, grande favorito della vigilia, oltre ad altri due volti noti tra le strade italiane com Simon Mwangi Waithira e Bernard Musau Wambua, quest’ultimo vincitore domenica sdella Pisa Half ...

L'organizzazione è affidata a Team Marathon in collaborazione con Torino Road Runners ,... Alla maratona si aggiungerà la Torino City Run ,competitiva e non competitiva sulla distanza ...D, il nuovoteam nato nel 2019. Inoltre, questi due team possono contare sull'attivo ... Da segnalare poi come, al 4° chilometro circa, laentrerà nel Motovelodromo Torino "Fausto Coppi" ... Running, Corsa dei Castelli di Trieste 2022: record di presenze, annunciati i top runner Il fisioterapista ci spiega come prevenire la sindrome da sovraccarico nel runner, quali sono le principali cause, i sintomi e come porvi rimedio.Sabato 15 ottobre si correrà/camminerà alla Saint Gobain, lungo il circuito dei runners, da viale Lamberti a Via Paul Harris.