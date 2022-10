Robbie Williams | si aggiunge una seconda data all’Unipol Arena di Bologna

(Di venerdì 14 ottobre 2022) A grande richiesta viene annunciata laitaliana del XXV Tour 2023, il tour diche celebra i 25 anni di carriera solista A grande richiesta annunciata laitaliana del XXV Tour 2023: il tour diche celebra i suoi incredibili 25 anni di carriera solista il 21 gennaio apresso l’Unipol. Le nuove date del XXV Tour 2023, che porteranno i suoi spettacolari show in Europa, prenderanno il via dagli show didel 20 e 21 gennaio, per poi arrivare nelle maggiori città di tutto il continente come Parigi, Amsterdam, Berlino e Barcellona. Il tour nelle arene sarà una grande celebrazione dei 25 anni di carriera solista di ...

Il prossimo gennaiofesteggerà i venticinque anni di attività, tanti quanti ne sono passati dall'uscita del suo primo lavoro solista dopo l'esperienza con i Take That, "Life thru a lens" del 1997 ...A grande richiesta è stata annunciata la seconda data italiana del XXV Tour 2023 : il tour diche celebra i suoi incredibili 25 anni carriera solista . La popostar inglese sarà a Bologna , Unipol Arena , anche il 21 gennaio . Doppia data quindi nella città emiliana per: ...A grande richiesta annunciata la seconda data italiana del XXV Tour 2023 di Robbie Williams che celebra i suoi 25 anni di carriera ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...