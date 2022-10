Napoli-Bologna | 43mila biglietti venduti Distinti e Curve superiori quasi esauriti

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 14 ottobre 2022) L’entusiasmo attorno alcapolista non si placa, anzi, aumenta esponenzialmente. Per il match di domenica al Maradona,, siamo già a. Lee isono, restano solo i settori inferiori per entrambi. Si va verso il pienone, dunque, come accaduto in Champions con l’Ajax. Dopo la contestazione estiva e l’iniziale reazione tiepida da parte della tifoseria, dopo le prime apparizioni delin campo nessuno ha evidentemente più potuto resistere al richiamo dello stadio. Vedere all’opera dal vivo talenti come Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone oppure Kim, Ostigard, Olivera, solo per citare alcuni dei nuovi ...