Napoli | apre l' Università a Scampia La bimba al Rettore | ' Voglio fare la dottoressa' E lui | ' Verrai qui'

FashionNetwork.com IT

Storie di unaspesso dimenticata, che invece reagisce come non ti aspetti di fronte all'arrivo di un simbolo delle Istituzioni che non siano commissariati e sirene delle forze dell'ordine. ...Programma La seratail programma ideato per il rientro della statua della Madonna col Bambino (Giacomo Del Maino 1490), portata anell'ambito dell'esposizione "La Fragilità e la Forza", ... Versace apre a Napoli Il QS di questa mattina dedica un titolo in prima pagina anche per il Milan, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Chelsea. Così recita il quotidiano: "Il Milan di Pioli ...Serena sfugge alla mamma e, come solo una bimba di 5 anni può fare, va dritta tra le braccia del Rettore dell'Università Federico II, Matteo Lorito. "Sei tu il capo Io ...