Morto Robbie Coltrane | addio all' Hagrid di Harry Potter

Robbie Coltrane, attore scozzese noto per i suoi ruoli da protagonista nella serie di film di Harry Potter, in cui interpretava Hagrid, e nella serie poliziesca britannica Cracker è morto a 72 anni. L'attore inglese, il cui vero nome è Anthony Robert McMillan, ha recitato in molti film, dalla saga di James Bond a quella del maghetto creato dalla penna di J.K. Rowling.