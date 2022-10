Maggioranza più ampia del previsto Calderoli sul voto per La Russa

Leggi su iltempo

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il duello per il Senato aveva visto anche lui come protagonista. Almeno nelle primissime battute. Poi il suo nome è stato messo da parte in favore di Ignazio La. Su quello scranno, in cima a Palazzo Madama, poteva esserci lui. Roberto- scrive il Messaggero - ci aveva fatto un pensiero, davvero. Poi, all'ultimo minuto, il passo di lato chiesto da Matteo Salvini per fare largo al colonnello di Fratelli d'Italia, Ignazio La, eletto presidente del Senato senza i voti di Forza Italia, con i voti dell'opposizione. «Io sono un soldato, obbedisco», sospira il veterano leghista, ex ministro delle Riforme, intervistato dal quotidiano romano mentre tira grandi boccate di fumo da una sigaretta elettronica. «E poi c'è una bella notizia per il prossimo governo. Che può contare su un sostegno più ampio del ...