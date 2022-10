Lautaro Martinez torna il trascinatore. E l'Inter ride

Sgomma e si riprende l'Inter ,, certe notti non può tirarsi indietro. E, come a Liverpool l'ultima volta, ruba l'occhio con i gol. L'attacco dimezzato ha costretto al lavoro doppio, il lungo ......30 (dove con tutta probabilità verrà confermata la coppia d'attacco composta da Edin Dzeko e). Romelu Lukaku (Lapresse) Brozovic rientro: Juventus - Inter! Marcelo Brozovic lavora ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Diverse punte a caccia del gol. I nostri consigli in attacco per la decima giornata si rifanno a bombe ...