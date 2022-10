Grande Fratello Vip | Antonella Fiordelisi stipula un accordo con un VIP | “E’ la nostra missione” VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 14 ottobre 2022)Vip, Charlie Gnocchi eno unin Casa: ecco cosa è emerso dalle parole dei due gieffiniVip, la nuova edizione del noto reality show di Canale 5 è iniziato lo scorso 19 settembre con tantissimi colpi di scena. Anche per la settima edizione il conduttore Alfonso Signorini è riuscito a sorprendere tutti con un cast brillante e variegato. Da diverse settimane i concorrenti si ritrovano quotidianamente ad affrontati scontri e accese discussioni in Casa per svariati motivi. In questa settima edizione Marco Bellavia e Sara Manfuso hanno deciso di abbandonare la Casa, Ginevra Lamborghini è stata squalificata, mente Giovanni Ciacci e Gegia sono stati ufficialmente eliminato attraverso il ...