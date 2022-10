Governo tra nuovi e vecchi volti E sulla giacca di Tremaglia spunta la spilla di nonno Mirko

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Una giornata intensa, quella di giovedì, per i parlamentari bergamaschi scesi a Roma: una prima volta carica di emozioni per alcuni, una ripresa per altri. C’è infatti chi varca la soglia delle aule per la prima volta, Andreain primis, e chi invece, come Antonio Misiani, Rebecca Frassini e Daisy Pirovano e altri, dà continuità al mandato appena concluso. E i nostri parlamentari affidano i pensieri del loro rinnovato o trovato battesimo politico al mondo dei social. “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Verso il Senato. Prima seduta della XIX Legislatura”, si legge in un post di Antonio Misiani, “oggi parte la XIX Legislatura, l’emozione c’è, ma soprattutto il senso di responsabilità nei confronti del periodo storico difficile che stiamo ...