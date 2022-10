Gf VIP nomination | chi sono i nominati di ieri sera 13 ottobre? Tutti i voti

L'attrice ha infatti ottenuto treagli Oscar per Angoscia , Il ritratto di Dorian Gray e Va' e uccidi , tra il 1945 e il 1963, sempre come migliore attrice non protagonista. Valanga di ...Dopo puntata movimentato al Grande Fratello7 a causa di una: Antonella Fiordelisi ha mandato Gegia al televoto che, per questo motivo, come mostrato anche in video , l'ha definita una zocc*la. La frase ha creato una sollevazione ...Scopriamo chi sono i nominati della puntata del 13 ottobre 2022 del Grande Fratello Vip 7. Ecco chi è andato in nomination.Ottava puntata del Grande fratello Vip questa sera su canale 5 che seguiremo in diretta, come sempre minuto per minuto, su Leggo.it. Nella casa continuano le incomprensioni tra i vipponi, ma ...