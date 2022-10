Fascicolo Sanitario Elettronico in tutte le Regioni

Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale

Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, ha comunicato l'avvio della seconda fase del progettoElettronico che prevede l'implementazione in tutte le Regioni, sfruttando i 610 milioni di euro stanziati dal decreto di agosto e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 4 ottobre ...... Promofarma ha avviato l'innovazione di alcuni processi chiave per la gestione dei datiin modo da porre le basi alle future integrazioni con ilelettronico e con le nuove ... Pnrr: Fascicolo Sanitario Elettronico, al via implementazione in tutte le Regioni In seguito al successo della prima fase è stata avviata la seconda fase che coinvolgerà tutte le Regioni nell'implementazione del Fascicolo Sanitario.Dall’implementazione del nuovo Fascicolo Sanitario Elettronico fino alle Piattaforme di Telemedicina Nazionale e Regionali (con le capofila Lombardia e Puglia), gli ingranaggi della strategia governat ...