Expo 2030 | Massolo | non sarà una cattedrale nel deserto

(Di venerdì 14 ottobre 2022) "Percredo che la concorrenza sia particolarmente agguerrita, ma noi abbiamo alcuni punti di forza. Abbiamo un progetto bellissimo, un progetto di rifondazione per Roma. In questo, rispondiamo a ...

Agenzia ANSA

Lo ha detto l'ambasciatore Giampiero Massolo, presidente del Comitato promotore di, al Festival della diplomazia, organizzato alla Stampa Estera di Roma. . 14 ottobre 2022... e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all'Italia di attuare l'Agenda... IBE Intermobility and Bus- La decima edizione di IBE Intermobility and Bus, l'... Expo 2030: Di Santo presenta candidatura Roma in Costa Rica