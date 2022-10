Carlo Conti ne parla per la prima volta | È successa una cosa gravissima a mio figlio Matteo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 14 ottobre 2022)è uno dei presentatori italiani più amati dal grande pubblico. Quest'anno condurrà nuovamente "Tale e Quale Show", amatissimo talent prodotto dalla Rai.è uno dei conduttori italiani più famosi in assoluto, oltre che amati dal proprio pubblico. Nato e cresciuto a Firenze, ha iniziato giovanissimo a lavorare in banca. Tuttavia, dopo pochi anni di lavoro di ufficio, decide di intraprendere una carriera diversa, quella nel mondo dello spettacolo. Inizia come animatore e DJ nelle discoteche della Toscana, per poi arrivare a suonare anche nel resto d'Italia. Tuttavia ben presto si capisce che la sua reale vocazione è la conduzione e inizia a farsi strada nel mondo della tv. Dal 2008 al 2018 circa ha vissuto il suo decennio d'oro. Sembrava che la Rai scegliesse lui per qualsisi programma. ...