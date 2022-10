(Di venerdì 14 ottobre 2022) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Al momento viene definita una "". Ovvero l'idea di proporre il nome di Alessandro ZanPd della Camera in 'contrapposizione' al neoeletto presidente Lorenzo, definito oggi da numerosi demomofobo, estremista e filoputiniano. "Uno sfregio", ha twittato Enrico Letta. Ambienti Pd puntualizzano che per ora, però, l'idea resta soltanto una

Il Sannio Quotidiano

... al vicepresidente della, al ministro del lavoro, al presidente del CNEL, a tutti i presenti. Ladi questa cerimonia proviene dall'incontro tra uomini e donne di impresa che hanno ...... maturità linguistica nell'istituto professionale Amerigo Vespucci e militanza, laper ...ma gelido); per due anni vice - presidente della, poi - appena trentunenne - Silvio ... **Camera: suggestione Pd, Zan vicepresidente come ‘anti-Fontana’** Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Al momento viene definita una "suggestione". Ovvero l'idea di proporre il nome di Alessandro Zan come vicepresidente Pd della Camera in 'contrapposizione' al ...L’ultimo appuntamento della 45ª Stagione di Musica da Camera è mercoledì 19 ottobre 2022, alle ore 21, al Teatro sociale Giorgio Busca di Alba. Il ...