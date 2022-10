Brunello Cucinelli riceve il dottorato Honoris Causa alla Sapienza di Roma | “Eliminiamo il tempo dedicato al nulla | non al profitto | per vivere di più con noi stessi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) “Abbiamo forse comunicato ai giovani le nostre paure: dobbiamo invece infondere loro il concetto di speranza. Solo così la visione del nostro futuro potrà cambiare. Ragazzi, siate scherzosi, cercate di scoprire il gioco della vita, ma non offendete mai la dignità umana. Andate per la vostra strada, cercate di essere umili e coraggiosi. Siate, educati, garbati, modesti, abbiate il coraggio di non ascoltare la troppa negatività che ci circonda. È questo il segreto della creatività”. È questo l’invito cheha voluto rivolgere ai giovani in chiusura della sua Lectio Doctoralis nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università Ladi, dopo aver ricevuto nella mattinata di giovedì 13 ottobre ilin Management, Banking and ...