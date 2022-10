“Bebè in arrivo a Buckingham Palace” | Re Carlo III pazzo di gioia

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dopo il dolore arriva la grande, e a quanto pare una nuova vita animerà davvero le mura del palazzo reale e anche ReIII sarebbe giàdi. Nel corso delle ultime settimane, abbiamo avuto modo di leggere varie notizie che raccontano il momento di lutto che sta vivendo la famiglia reale dei Windsor, anche dopo il funerale solenne della Regina Elisabetta, deceduta a 96 anni. La vita, quindi, riprende step by step per tutti i membri della Royal family e, secondo fonti vicine al palazzo, sembrerebbe che nel 2023 potrebbe arrivare un nuovo… ma chi è davvero in dolce attesa? Redi! Ebbene ...

Io Donna

... innel 2023. Attraverso i social Kaley Cuoco, la Penny di The Big Bang Theory, ha annunciato di essere in attesa del suo primo. Kaley Cuoco è incinta Kaley Cuoco e il suo compagno Tom ...Leggi anche › Le relazioni difettose " L'Amore perfetto esiste davvero In attesa del secondoA settembre la coppia ha annunciato via social l'del secondo figlio. Dopo la nascita ... Fiocco azzurro per Aurora Ramazzotti: svelato il sesso del bebè in arrivo